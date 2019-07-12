В Екатеринбурге на фанатов ФК «Уфа» напали екатеринбургские хулиганы

09:26 | 14.07.2019

Фото: novostnash.ru

Вчера, 13 июля, до начала матча «Урал»-«Уфа» в Екатеринбурге избили фанатов «Уфы».



Болельщики «Уфы» в момент нападения гуляли недалеко от «Екатеринбург Арены». На них напало несколько десятков человек. Однако, не смотря на то, что фанатов «Уфы» было всего 16, им удалось дать отпор и спрятаться в ближайшем кафе. Там они дожидались прибытия полиции. Задержать удалось всего лишь четверых хулиганов.



Стоит отметить, что в ходе инцидента пострадал один из уфимцев, ему разбили голову.



Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области, в отношении одного нашего болельщика был составлен административный протокол, а гости после матча отправились домой.



Напомним, встреча «Урал»-«Уфа» в рамках первого тура Российской Премьер-лиги завершилась со счётом 3-2.