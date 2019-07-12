Полиция Екатеринбурга разыскивает пропавшую 15-летнюю девочку

21:12 | 13.07.2019

Фото: УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девочку. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга, о пропаже ребёнка сегодня, 13 июля, в дежурную часть отдела полиции № 15 обратилась ее мама.



По словам женщины, ее 15-летняя дочь Светлана Сунгурова ушла из дома 11 июля вечером и до сих пор не вернулась.



Рост девочки 163 см, у неё плотное телосложение, светло-русые волосы ниже поясницы и голубые глаза. Также девочка носит очки. В день ухода из дома на девочке были голубые джинсы, белые кроссовки и фиолетовая кофта.