«Урал» победил «Уфу» в первом туре Российской Премьер-Лиги

20:58 | 13.07.2019

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Футболисты клуба «Урал» победили «Уфу» со счетом 3:2 в первом туре Российской Премьер-Лиги.



Встреча состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена». Два гола уральскому клубу принёс Бикфалви на 14 и 49 минутах. Причем оба гола он пробил головой под перекладину ворот. Следующий гол «Уралу» принёс Бавин на 82 минуте. «Уфе» удалось разыграться лишь в конце второго тайма: один гол был забит Козловым на 77 минуте, а на 86 минуте Фомин бил пенальти.



Стоит отметить, что до сегодняшнего дня «Урал» не побеждал «Уфу» с 2016 года.



В следующий раз уральским футболистам предстоит сыграть с «Ахматом». Матч состоится 21 июля вновь на «Екатеринбург Арене».