В Екатеринбурге со стройки на Сахарова из-за пожара эвакуировали рабочих

19:40 | 13.07.2019

Фото: Е1

В Екатеринбурге на стройке дома на улице Сахарова произошёл пожар, из-за чего пришлось эвакуировать всех строителей.



Уточняется, что огонь вспыхнул на 1 и 2 этажах дома. Там загорелась гидроизоляция. Всего со стройки пожарным пришлось вывести 50 человек. Никто из них не пострадал.



С пламенем пожарные справились за 5 минут, площадь пожара составила 50 метров.