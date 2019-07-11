Школьник из Екатеринбурга занял первое место на соревнованиях IX летней спартакиады учащихся России по дзюдо

17:20 | 13.07.2019

Фото: Свердловская областная Федерация дзюдо

Максим Егоров-Цимбалист взял золото на финальных соревнованиях IX летней спартакиады учащихся России по дзюдо.



Как рассказали в Свердловской областной Федерации дзюдо, юноше предстояло побороться за победу с Муххамадом Негмадовым из Московской области. Свердловской спортсмен одержал победу на 24 секунде поединка броском на «иппон». Этому предшествовали поединки с Никитой Анисимовым из Приморского края и Олегом Генераловым из Хакасии.



Отметим, соревнования среди юношей и девушек до 18 лет проводятся во Дворце спорта Череповец в Вологодской области. Свердловскую область на спартакиаде представляют Максим Егоров-Цимбалист в весовой категории до 48 кг и Виктория Норицина в весе до 52 кг.