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15:07 | 13.07.2019
Фото: Е1
В Екатеринбурге полиция задержала подростка, угонявшего машины
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, похитители катались на машине, пока не закончилось топливо. Затем они вытащили аккумулятор, стали прыгать по машине и разбивать её.
Стоит отметить, что задержанный юноша также подозревается и в угоне других автомобилей. Однако ранее подозреваемый старался скрывать улики и поджигал машины.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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