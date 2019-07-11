В Екатеринбурге полиция задержала подростка, угонявшего машины

15:07 | 13.07.2019

Фото: Е1

В уральской столице задержан подросток, который угнал автомобиль ВАЗ-2170. Машину обнаружили вчера возле Волчанского переулка в кювете. Автомобиль был полностью разбит и разграблен, рядом лежал нож, с помощью которого, предположительно, уродовали автомобиль.



Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, похитители катались на машине, пока не закончилось топливо. Затем они вытащили аккумулятор, стали прыгать по машине и разбивать её.



Стоит отметить, что задержанный юноша также подозревается и в угоне других автомобилей. Однако ранее подозреваемый старался скрывать улики и поджигал машины.