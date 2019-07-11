По трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам из-за жары

14:57 | 13.07.2019

Фото: rg.ru

Из-за сильной жары по трассам Свердловской области запретили ездить грузовикам. В Уралуправтодоре напомнили, что такие меры вводятся в летний период, если температура воздуха выше +32 °С.



При этом в ночное время с 22:00 до 10:00 грузовикам ездить разрешено. Также разрешено ездить тяжеловесам, осуществляющим пассажирские и международные перевозки, обеспечивающим работу экстренных служб, транспортировку продуктов, животных, лекарств, топлива, почтовых грузов и грузов, применяемых для устранения ЧП или ремонтных работ.



Такие меры, по словам сотрудников Уралуправтодора, помогают сохранить дорожное покрытие.