В ДТП с участием трёх автомобилей в Екатеринбурге пострадала 17-летняя девушка

13:14 | 13.07.2019

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Репина вчера, 12 июля, произошло ДТП с участием трёх автомобилей, в результате пострадала 17-летняя пассажирка, об этом сообщили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.



В ходе ДТП автомобиль Toyota Camry врезался в Lada Priora, после чего отечественный автомобиль столкнулся с Renault Duster.

Пассажирка, которая находилась на переднем сидении, была пристёгнута ремнём безопасности, однако, она сильно ударилась головой о спинку подголовника. 17-летнюю девушку доставили в ДГКБ № 9. Там врачи диагностировали у неё ушибы головы, оказали необходимую помощь и отпустили домой.



Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП. После дознания ими будет принято мотивированное решение.