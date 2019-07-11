«Урал» сыграет с «Уфой» в рамках начала нового сезона Российской Премьер-Лиги

13:03 | 13.07.2019

Фото: пресс-служба ФК "Урал"

Сегодня, 13 июля, в первого тура нового сезона Российской Премьер-Лиги ФК «Урал» проведет встречу «Уфой» на «Екатеринбург Арене».



Как рассказали в пресс-службе уральского клуба, «Уфа» является непростым соперником, и сегодня, как никогда, футболистам необходима поддержка болельщиков. Все футболисты «Урала» кроме Павла Погребняка и Николая Димитрова, восстанавливающихся после травм, готовы к встрече.



Последний раз «Уфу» уральские футболисты побеждали в 2016, с тех пор команды дважды сыграли вничью, также «Урал» три раза терпел поражение.