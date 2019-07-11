На Урале прошёл экоквест для школьников

12:40 | 13.07.2019

Фото: пресс-служба ЕМУП «Спецавтобаза»



Уральские школьники приняли участие в экоквесте, организованном «Спецавтобазой».



Мероприятие прошло в летнем лагере школы №22 Верхней Пышмы, в нём приняли участие 20 человек. Как сообщает пресс-служба организации, экоквесты для детей проводятся, чтобы научить их бережно относиться к окружающей среде.



Во время мероприятие дети изучали материалы, которые могут быть использованы повторно, на скорость сортировали бытовые отходы и соревновались в сохранении воды. Все участники мероприятия получили призы от ЕМУП «Спецавтобаза». Подобные мероприятия для детей будут проводиться и в детских лагерях Екатеринбурга.



Стоит напомнить, что в России сейчас реализуется национальный проект «Экология», в рамках которого проводится множество мероприятий по сохранению и восстановлению окружающей среды.