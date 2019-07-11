В Екатеринбурге на Сулимова прохожие нашли труп

12:30 | 13.07.2019

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

На улице Сулимова прохожие нашли на тротуаре обездвиженное тело человека.



Как поделились очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте, труп увидели сегодня утром, 13 июля. На месте происшествия сейчас работает полиция.



Обстоятельства произошедшего устанавливаются.