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12:30 | 13.07.2019

Фото: группа "Инцидент Екатеринбург" в соцсети "Вконтакте"

В Екатеринбурге на Сулимова прохожие нашли труп

На улице Сулимова прохожие нашли на тротуаре обездвиженное тело человека.

Как поделились очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» ВКонтакте, труп увидели сегодня утром, 13 июля. На месте происшествия сейчас работает полиция.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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