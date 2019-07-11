В Верхней Пышме состоялось открытие этапа главного ретро-ралли страны

В Верхней Пышме сегодня, 13 июля, дан старт ретро-ралли «Кубок Урала». Этап Кубка Российской автомобильной федерации Урал принимает впервые.Зрелищное соревнование, получившие название «Кубок Урала», является знаковым событием для российского ретродвижения и настоящим праздником для жителей Екатеринбурга и близлежащих городов.Старт проходит у Музея автомобильной техники УГМК. Зрители могут увидеть мощные «Форды» и «Кадиллаки», классические «Мерседесы», быстрые «Порше», шикарный «Роллс-ройс», стильный «Ягуар» и, конечно, вызывающие ностальгию «Победы», «Волги», «Москвичи» и «Копейки». Всего участие принимают около 60 ретрокаров, выпущенных в период с 1930 по 1988 год.За «Кубок Урала» борются представители уральского ретро-сообщества из Екатеринбурга и Тюмени, спортсмены из Москвы, машины которых доставляют в Екатеринбург автовозами, а также экипажи из Франции и Испании. Автомобили для иностранцев подготовил Музей автомобильной техники УГМК. Многие участники готовили автомобили к ралли самостоятельно, восстанавливали и реставрировали их с нуля."Я реставрировал автомобиль около пяти лет, вся работа была полностью сложная. Изначально машина была просто куском железа. Есть небольшое волнение перед стартом, в ралли принимаю участие первый раз. Участвую вместе с сыном - он в роли шурмана", - поделился своими впечатлениями один из участников ралли Яков из Екатеринбурга.Ещё один участник ралли, Иван, также приехавший с сыном рассказал, что впервые участие в ралли он принял год назад. Машину он также восстанавливал с нуля."В прошлом году мы участвовали в ралли "Берегись автомобиля", который проводился в Пышме и Екатеринбурге. Автомобиль мой, мы его сами купили в 2013 году. К сожалению, он не достался нам от дедушки или от бабушки. Восстанавливать его помогали специально-обученные люди", - рассказал Иван.Победителей уральского этапа кубка РАФ определят по сложной системе рейтинга. Предсказать результаты гонки практически невозможно: здесь «Копейка» имеет все шансы обогнать «Ягуар». Экипажи соревнуются не на скорость, а на точность прохождения точек маршрута, зашифрованных в дорожной книге. Дополнительные баллы начисляются участникам за элементы фигурного вождения, которые им предстоит выполнить на одном из контрольных пунктов. Машины будут двигаться в общем потоке по дорогам Верхней Пышмы и Екатеринбурга, финишируют ретроавтомобили в центре уральской столицы - на Площади 1905 года.