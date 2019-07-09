Под Екатеринбургом прошёл фестиваль загородных лагерей

20:53 | 12.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Свердловской области в лагере «Чайка» сегодня, 12 июля, прошёл IX фестиваль загородных детских оздоровительных лагерей «Новая звезда-2019», об этом рассказали в Администрации Екатеринбурга.



В мероприятии принимали участие 8 команд оздоровительных лагерей из всех районов города. Для детей проводили конкурсы, приуроченные к Году театра в России. Всего в празднике участвовали около 200 человек.



Стоит отметить, по словам заместителя Главы Екатеринбурга по вопросам соцполитики Дмитрия Баранова, за прошедшие 9 лет в фестивале приняли участие более 1800 детей. В этом году ребят с праздником также поздравили начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина Сибирцева, депутат Екатеринбургской городской Думы Михаил Матвеев, прокурор города Екатеринбурга Светлана Кузнецова и заместители глав Администраций районов, являющиеся председателями районных оздоровительных комиссий.



Ежегодно в программу фестиваля включаются как физкультурные номера, так и хореографические, творческие и интеллектуальные конкурсы. «Ребята очень довольные и веселые, им так нравится в лагерях, что они с сожалением говорят о скором окончании смены. Мне кажется, это главный результат нашего труда», - поделилась Екатерина Сибирцева.

