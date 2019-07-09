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19:39 | 12.07.2019

В Екатеринбурге оперативники УФСБ и УСБ при получении взятки задержали сотрудника ГИБДД

Оперативники отдела «М» Управления ФСБ России по Свердловской области совместного с коллегами из Управления собственной безопасности регионального ГУ МВД задержали командира взвода Кировской роты городского полка ДПС ГИБДД Екатеринбурга. Как стало известно veved.ru, задержание старшего лейтенанта произошло сегодня днем, 12 июля, при получении 50 тысяч рублей в служебном кабинете на Степана Разина, 20.

По предварительной информации, сотрудник ГИБДД «сидел на зарплате», неоднократно получая денежные средства от представителей коммерческой транспортной организации. Деньги предназначались за не привлечение к административной ответственности при перевозке негабаритных грузов. Спустя некоторое время бизнесмены решили сообщить о «оборотне в погонах» в органы госбезопасности.

Сотрудникам УФСБ в ходе проведения оперативных мероприятий удалось получить подтверждение противоправных действий полицейского. Материалы для принятия решения о возбуждении уголовного дела по ч.3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки») направлены в органы Следственного комитета. Не исключено, что в деле будет несколько эпизодов.

Задержание командира взвода Кировской роты городского полка ДПС ГИБДД города Екатеринбурга прокомментировал руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

«Руководителем ГИБДД УМВД по городу Екатеринбургу по итогам спецоперации принято решение об отстранении от исполнения служебных обязанностей подозреваемого в совершении преступления сотрудника. Если в ходе предстоящего судебного разбирательства его вина будет доказана, уголовной ответственности ему будет не избежать. Кроме того, по итогам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности за неэффективную работу по профилактике преступлений коррупционного характера будут привлечены непосредственные руководители задержанного», – сказал полковник Горелых.

© «Вечерние Ведомости»

 


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