Из бюджета Екатеринбурга 30 некоммерческих организаций получат субсидии

19:25 | 12.07.2019

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В 2019 году муниципальные субсидии на социально-значимые проекты выделят 30-ти некоммерческим организациям, об этом сообщили в Администрации города Екатеринбурга.



В Администрации напомнили, что конкурс на предоставление субсидий проводится ежегодно. В этот раз участие принимали 53 некоммерческие организации с 93-мя проектами.



Так, средства получат «Свердловский областной центр татарской и башкирской культуры «Мирас» на проведение Сабантуя Хоровода дружбы народов, «Уральское фольклорное объединение Фолкъ-Толкъ» на проект «Живая традиция горнозаводской культуры Урала», Региональное отделение Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Свердловской области на проект «Ветераны – наставники осужденной молодёжи» и другие организации.