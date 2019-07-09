МЧС в связи с наступлением жары просит соблюдать осторожность

19:00 | 12.07.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Сотрудники ГУ МЧС попросили в связи с наступлением жары просят свердловчан соблюдать правила безопасного поведения. Отмечается, что на выходных максимальная температура может достичь +36 °С.



Спасатели рекомендуют не находиться на улице с 11 до 16 часов, пить как можно больше жидкости и использовать кондиционеры. Кроме того, в МЧС напомнили, что с начала купального сезона в регионе погибли 17 человек, поэтому свердловчанам необходимо также соблюдать правила безопасности во время купания в водоёмах. Также рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности, так как во время жары пламя быстро разгорается и может выйти из-под контроля.



Добавим, что если вашей жизни угрожает опасность или вы стали свидетелем несчастного случая, необходимо сообщить об этом в МЧС по номеру 101 или 112.