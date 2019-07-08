В Екатеринбурге идут обыски у участников протестов в защиту сквера

16:01 | 12.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге проходят обыски участников майских протестов в сквере у театра драмы. Информацию об этом опубликовал сайт «ОВД-Инфо».



Обыски провели у активистов Максима Корчемкина и Татьяны Маркиной. Следственный комитет и ФСБ ищет фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках. Также есть информация о допросах некоторых свидетелей. Следственный комитет и ФСБ не комментируют происходящее.