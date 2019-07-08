В Екатеринбурге не будет курсировать троллейбус №4

15:41 | 12.07.2019

Фото: yandex.ru/images

В Екатеринбурге 13 июля перестанет курсировать троллейбус № 4, маршрут которого проходит от метро «Динамо» до улицы Сулимова в Пионерском районе.



В Гортрансе сообщают, что маршрут данного троллейбуса будет закрыт до 25 августа из-за ремонта полутора километров трубопровода в улице Шевченко. К тому же со следующего вторника изменится схема движения на путепроводе по улице Смазчиков, где в июне закрыли часть дороги по мосту, ведущей в Пионерский район со стороны вокзала. 16 июля отремонтированную полосу откроют для транспорта, но закроют противоположную.