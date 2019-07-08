В Екатеринбурге молодеет преподавательский состав и появляется больше учителей-мужчин

15:10 | 12.07.2019

Фото: oblgazeta.ru

Во время пресс-завтрака на Иннопроме начальник департамента образования горадминистрации Екатерина Сибирцева заявила, что преподавательский состав Екатеринбурга постепенно молодеет, а количество учителей-мужчин растет.



По словам Сибирцевой, каждый год в сферу образования Екатеринбурга приходят в среднем 250-350 молодых учителей. Также "молодеет" и Всероссийский конкурс "Учитель года". В прошлом году в число лауреатов конкурса вошел 28-летний екатеринбургский преподаватель Максим Новиков.



Мужчин же в образовательной сфере пять лет назад было всего 7-9% от общего числа педагогов. Сейчас же этот показатель достиг 12%. Сдвиги хоть и небольшие, но все же наблюдаются.