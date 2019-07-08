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10:30 | 12.07.2019

Фото: eanews.ru

В Екатеринбурге для опроса о храме Святой Екатерины задействуют пять-шесть площадок

В Екатеринбурге для опроса о месте строительства храма Святой Екатерины организуют пять или шесть площадок. Об этом рассказал мэр города Александр Высокинский.

Глава Екатеринбурга отмечает, что все зависит от того, сколько точек сбора горожан будет обозначено в каждом районе. На данный момент планируется, что будет пять-шесть точек. Такое решение выйдет дешевле, чем использование всех 500 избирательных участков, так как потребуется не 100 миллионов рублей, а 13-15.

Напомним, что на заседании рабочей группы, посвященного опросу по месту строительства храма, участники составили итоговый список из трех площадок: перекрёсток Фурманова - Белинского, территория бывшего Приборостроительного завода на ул. Горького, 17 и площадка на месте снесённой телебашни. Сам опрос пройдет в сентябре. Результаты планируют обработать за неделю.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

 


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