Решил вновь испытать судьбу: в Екатеринбурге разбился парапланерист

10:04 | 12.07.2019

Фото: ru.freeimages.com

В Екатеринбурге на горе Уктус погиб парапланерист. Информацию о происшествии подтвердил начальник пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых.



11 июля в 17:30 в полицию позвонили очевидцы и сообщили, что на горе Уктус в палатке лежит мужчина. В указанное место направили группу немедленного реагирования. Сотрудники полиции обнаружили, что вместо палатки на месте происшествия находился параплан, под которым находился человек без признаков жизни.



Выяснилось, что разбился 42-летний житель Екатеринбурга Илья, личность которого установили благодаря тому, что парапланерист взял с собой паспорт. Для опознания на место происшествия пригласили родственников.



Как оказалось, Илья хотел научиться летать. Первую попытку он совершил два года назад, после чего параплан лежал в гараже без дела. По словам Валерия Горелых, вчера Илья был навеселе и решил вновь испытать судьбу: он забрался со своим парапланом на скалу и совершил роковой прыжок. Известно, что гражданская жена принимала попытки отговорить мужчину.



Полковник считает, что в данном случае о суициде говорить не стоит, так как особых причин свести счеты с жизнью у погибшего не было. Сейчас собранные по факту данного ЧП материалы направлены для рассмотрения и принятия процессуального решения в региональный Следственный комитет.