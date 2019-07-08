В Первоуральске свердловские спецназовцы прошли испытания на право ношения «черного берета»

09:39 | 12.07.2019

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

В Первоуральске в отряде специального назначения «Россы» ГУФСИН России по Свердловской области прошел конкурс на право ношения «черного берета» – отличительного знака спецназовца.



По словам представителей пресс-службы ГУФСИН, в испытании приняли участие 40 бойцов отряда «Россы» и других сотрудников учреждений ведомства. Бойцам предстояло в полной амуниции со штатным вооружением пробежать семь километров по лесисто-болотистой местности, при необходимости, помогая товарищу по оружию. После марш-броска, без перерыва, бойцам нужно было преодолеть все препятствия, которые заканчивались схваткой с опытным спарринг-партнером.



Всего 11 июля выдержали тяжелое испытание 32 спецназовца. Николай Храмцов, начальник отдела специального назначения «Россы», отметил, что такой результат – достойный показатель. Вполне возможно, что кто-то из выдержавших испытание в дальнейшем будет бороться за «краповый берет».