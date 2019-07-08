В Екатеринбурге женщина, притворяясь чиновницей, вымогала у людей деньги

09:19 | 12.07.2019

Фото: Яндекс. Картинки

В Екатеринбурге женщина представлялась экс-чиновницей и вымогала деньги у многодетных семей, водя их на «прием» в мэрию.



Жительница уральской столицы искала семьи, которые нуждались в жилье, но при этом достаточно мало разбирались в законодательстве РФ. Под такие критерии, как правило, попадали малоимущие или же многодетные семьи. Женщина обещала им помочь встать в очередь на получение жилья, если они дадут взятку некоторым чиновникам в администрации Екатеринбурга.



В итоге злоумышленница получала от доверчивых граждан от 200 до 400 тысяч рублей. Если же ей отказывали, то она убеждала горожан, что в данном случае вопрос без денег закрыть нельзя. Потерпевшим в результате уговоров приходилось брать кредиты. После этого женщина приводила их в администрацию города и разыгрывала различные сценарии у разных кабинетов. Она якобы передавала нужным людям взятку граждан, прикрываясь фамилиями реальных чиновников. В том числе злоумышленница предлагала людям поговорить с "чиновниками" по телефону, а также давала на подпись фиктивные договоры.



Узнав о спектакле, разыгрываемом в здании администрации, мэрия Екатеринбурга обратилась в полицию, прокуратуру и следственный комитет.