В Кремле объяснили, почему Путин решил выйти к горожанам в Екатеринбурге

22:53 | 11.07.2019

Фото: официальный сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выход Путина к людям в Екатеринбурге.



По словам Пескова, это является обычной практикой, а не чем-то экстраординарным. Президент всегда проявляет уважение, выходит к людям, приветствует их и общается. Он добавил, что во время таких встреч главе государства многие передают записки, так было и в Екатеринбурге.



Также Песков подчеркнул, что во время подобных не плановых мероприятий служба безопасности президента делает всё необходимое, не мешая общению с гражданами.