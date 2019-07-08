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22:53 | 11.07.2019

Фото: официальный сайт Кремля

В Кремле объяснили, почему Путин решил выйти к горожанам в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал выход Путина к людям в Екатеринбурге.

По словам Пескова, это является обычной практикой, а не чем-то экстраординарным. Президент всегда проявляет уважение, выходит к людям, приветствует их и общается. Он добавил, что во время таких встреч главе государства многие передают записки, так было и в Екатеринбурге.

Также Песков подчеркнул, что во время подобных не плановых мероприятий служба безопасности президента делает всё необходимое, не мешая общению с гражданами.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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