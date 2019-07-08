Новости дня
20:17 | 11.07.2019
Фото: ria.ru
Екатеринбурженку приговорили к семи годам колонии за сожжение мужа
Как рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, супруги стояли на остановке «Вузовские сады». Во время совершения преступления свердловчанка была пьяна. Между ней и мужем возник конфликт, в итоге женщина облила супруга бензином и подожгла. Мужчина получил ожоги около 50% тела и скончался в больнице.
Добавим, свердловчанке придётся отбывать наказание в колонии общего режима.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
11.07.2019
22:53 | 11.07.2019
В Кремле объяснили, почему Путин решил выйти к горожанам в Екатеринбурге
20:47 | 11.07.2019
Шпионский спрут: как ещё один обвиняемый в госизмене связан с Цукановым
20:41 | 11.07.2019
Завтра в Екатеринбурге начинаются «Царские дни»
20:17 | 11.07.2019
Екатеринбурженку приговорили к семи годам колонии за сожжение мужа
19:47 | 11.07.2019
В Екатеринбурге начали подготовку к Универсиаде-2023
19:16 | 11.07.2019
В пермском парке им. Чехова пройдет читка современной пьесы
19:13 | 11.07.2019
Опубликованы извещения об аукционах на право размещения НТО в Ленинском и Кировском районах Перми
19:11 | 11.07.2019
В Прикамье пройдет фестиваль молодежных и любительских театров «Театральная пестрядь»
19:05 | 11.07.2019
72% жителей Прикамья на «прямых платежах» регулярно оплачивают услугу по вывозу ТКО
18:58 | 11.07.2019
Более 110 тысяч екатеринбуржцев прошли диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение»
18:33 | 11.07.2019
В Екатеринбурге полицейские конфисковали более 75 тысяч пачек сигарет без маркировки
18:15 | 11.07.2019
В Екатеринбурге в последний день «Иннопрома-2019» прошёл детский образовательный квест
18:04 | 11.07.2019
13-14 июля в Перми будет перекрыт перекресток Революции с Компросом
17:57 | 11.07.2019
В call-центре Перми прямую линию провел Дмитрий Малютин
17:53 | 11.07.2019
На Пермский международный марафон уже зарегистрировалось 5 тысяч человек
17:52 | 11.07.2019
МЧС предупреждает свердловчан о сильных грозах, которые нагрянут в область 12 июля
17:43 | 11.07.2019
За шесть месяцев 2019 года пермские МФЦ оказали свыше 1,7 млн услуг
17:25 | 11.07.2019
В Екатеринбурге задержан вор велосипедов
16:53 | 11.07.2019
В Кургане специалисты перинатального центра проведут бесплатные консультации в ТЦ «Рио»
16:36 | 11.07.2019
В Свердловской области 20 июля пройдет праздник «Сабантуй-2019»
16:07 | 11.07.2019
В Перми на набережной Камы пройдет «Джазовая суббота»
16:03 | 11.07.2019
С сентября 2021 года студенты Пермского авиационного техникума смогут учиться в новом корпусе
15:57 | 11.07.2019
После рюмки житель Зауралья истязал маленьких детей своей жены
15:52 | 11.07.2019
В Магнитогорске построят два новых детсада
15:45 | 11.07.2019
В Нижнем Тагиле в суд направили дело по краже дизельного топлива
15:23 | 11.07.2019
Администрацию Екатеринбурга пытаются отговорить от строительства второй ветки метро
14:44 | 11.07.2019
В СКР по Свердловской области сократили две ставки
14:36 | 11.07.2019
Жители Прикамья могут поделиться своей идеей о новых возможностях портала «Управляем вместе»
13:56 | 11.07.2019
На сайте полпредства исчезла информация о Воробьеве
13:53 | 11.07.2019
В Прикамье может появиться единая лаборатория для фермеров, занимающихся племенным животноводством
13:37 | 11.07.2019
В Свердловской области только пять пляжей признали безопасными
13:25 | 11.07.2019
До конца года будет разработан проект расчистки русла реки Козловки