Екатеринбурженку приговорили к семи годам колонии за сожжение мужа

20:17 | 11.07.2019

Фото: ria.ru

В Екатеринбурге женщина посреди улицы сожгла своего супруга заживо. Её приговорили к семи годам колонии.



Как рассказали в Уральском следственном управлении на транспорте СКР, супруги стояли на остановке «Вузовские сады». Во время совершения преступления свердловчанка была пьяна. Между ней и мужем возник конфликт, в итоге женщина облила супруга бензином и подожгла. Мужчина получил ожоги около 50% тела и скончался в больнице.



Добавим, свердловчанке придётся отбывать наказание в колонии общего режима.