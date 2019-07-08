В Екатеринбурге начали подготовку к Универсиаде-2023

19:47 | 11.07.2019

Фото: tutu.ru

В уральской столице начинается подготовка к Всемирной летней Универсиаде-2023. Сегодня, 11 июля, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, во время заседания рабочей группы поручил правительству приступить к инфраструктурной подготовке региона в самые сжатые сроки.



Во время совещания губернатор особо отметил, что концепцию проведения студенческих игр уже одобрил президент Владимир Путин во время визита в Екатеринбург. Сейчас правительству региона предстоит выстроить рабочее взаимодействие с федеральным центром по всем финансовым и оргвопросам, а также приступить к проектированию застройки территории. Документы по строительству объектов должны быть готовы уже к началу августа.



Кроме того, губернатор подчеркнул, что наследие Универсиады в будущем должно стать максимально полезным Екатеринбургу и Свердловской области, а также эффективно использоваться для нужд Уральского федерального университета.