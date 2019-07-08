Более 110 тысяч екатеринбуржцев прошли диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение»

18:58 | 11.07.2019

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В рамках национального проекта «Здравоохраниение» с начала 2019 года диспансеризацию прошли более 110 тысяч екатеринбуржцев. В пресс-службе городской Администрации отметили, что это почти половина от числа горожан, подлежащих диспансеризации в этом году.



Стоит добавить, что для жителей Екатеринбурга, ещё до выхода федерального приказа во всех районах города поликлиники организовали рабочие субботы. Кроме того, работающие горожане могли пройти диспансеризацию вечером.



Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом этапе обследования определяется наличие признаков хронических неинфекционных заболеваний. На втором этапе врач назначает дополнительные исследования для уточнения диагноза.



По словам начальника Управления здравоохранения, новый порядок проведения медосмотров направлен на раннюю диагностику онкологических заболеваний.



Отметим, что все исследования для граждан являются бесплатными.