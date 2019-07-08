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18:58 | 11.07.2019
Фото: shutterstock.com
Более 110 тысяч екатеринбуржцев прошли диспансеризацию в рамках национального проекта «Здравоохранение»
Стоит добавить, что для жителей Екатеринбурга, ещё до выхода федерального приказа во всех районах города поликлиники организовали рабочие субботы. Кроме того, работающие горожане могли пройти диспансеризацию вечером.
Диспансеризация состоит из двух этапов. На первом этапе обследования определяется наличие признаков хронических неинфекционных заболеваний. На втором этапе врач назначает дополнительные исследования для уточнения диагноза.
По словам начальника Управления здравоохранения, новый порядок проведения медосмотров направлен на раннюю диагностику онкологических заболеваний.
Отметим, что все исследования для граждан являются бесплатными.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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