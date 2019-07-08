МЧС предупреждает свердловчан о сильных грозах, которые нагрянут в область 12 июля

17:52 | 11.07.2019

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

МЧС предупреждает жителей Свердловской области об ухудшении погоды. По данным синоптиков, 12 июля на территории области ожидаются грозы с порывами ветра до 20 м/с. На сайте МЧС напоминают о мерах безопасности.



В органы власти, местного самоуправления, руководителям объектов жизнеобеспечения и экономики уже направили предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях для принятия мер по минимизации последствий. Единым дежурно-диспетчерским службам также порекомендовали оповестить о приближающейся буре детские оздоровительные лагеря и туристические группы, находящиеся на маршрутах в муниципальных образованиях.



Главное управление МЧС России по Свердловской области просит жителей соблюдать меры безопасности в период непогоды. При усилении ветра желательно не выходить из помещения. Если вы все-таки оказались в этот момент на улице, то постарайтесь укрыться в подземных переходах, но не прятаться под деревьями и слабозакреплёнными конструкциями. Также очень важно взять детей под особый контроль и не оставлять их без присмотра.



Помимо этого, МЧС советует воздержаться от туристических походов в этот день. А если предупреждение о непогоде застало вас на маршруте, то нужно пойти в ближайший населенный пункт и найти там укрытие.