В Екатеринбурге запустят новый низкопольный трамвай

20:41 | 10.07.2019

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В столице Урала будет проводиться апробация нового низкопольного трамвая. Такое решение приняли мэр города Александр Высокинский и гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов на международной выставке «Иннопром-2019».



Как рассказали на Уралвагонзавое, основными приемуществами нового транспортного средства, кроме низкого пола, являются модульность конструкции, высокая плавность и тишина хода, а также удобство техобслуживания и конкурентная цена. Стоит отметить, что вагон модели 71-418 полностью укомплектовали узлами отечественного производства.



По словам Высокинского, городу необходимо обновить 400 трамваев. Во время разработки проекта транспортной концессии, которая завершится к концу года, власти планируют платить за часы эксплуатации новой техники, вместо того чтобы использовать старые трамваи. Перед этими на улицы города планируют выпустить новый трамвай.