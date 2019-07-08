Полицейские Нижнего Тагила расследуют уголовное дело по факту организации незаконной миграции

19:44 | 10.07.2019

Фото предоставлено В.Н. Горелых

В Нижнем Тагиле полиция возбудила уголовное дело по факту организации незаконной миграции. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, местный житель зарегистрировал в нежилом помещении порядка 3 500 иностранцев.



Как уточнил Горелых, нарушение выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал». 56-летний свердловчанин прописывал мигрантов в Тагилстроевском районе города, в помещении по адресу Балкинская, 1. В фиктивной постановке граждан на учёт ему помогали другие лица.



На данный момент злоумышленник находится под подпиской о невыезде. В полиции продолжается расследование дела.