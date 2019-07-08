В Екатеринбурге эвакуировали посетителей кафе из-за задымления

18:56 | 10.07.2019

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге из-за задымления в кафе на Декабристов эвакуировали посетителей. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, это случилось из-за возгорания жировых отложений в вентиляционной камере.



Всего спасателям пришлось вывести из помещения 15 человек, никто из них не пострадал. Пожарные тушили огонь в течение 13 минут. На месте происшествия работали 8 человек и три единицы техники.