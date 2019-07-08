«Роскосмос» представил беспилотный трактор на «Иннопроме» в Екатеринбурге

18:33 | 10.07.2019

Фото: "Роскосмос"

На международной промышленной выставке «Иннопром-2019» «Роскосмос» представил прототип инновационной модели беспилотного трактора, об этом сообщили в пресс-службе корпорации.



Уточняется, что у трактора нет привычных органов управления, кабины, педалей и руля. Трактор оснащён специальным контроллером, выстраивающим маршрут по информации, полученной со спутника. Благодаря системам разработки НПО автоматики, машина способна автономно двигаться и определять своё положение на местности.



По словам гендиректора НПО автоматики Андрея Мисюры, новую разработку можно установить на любой комбайн или трактор, чтобы сделать его беспилотным и эффективным.