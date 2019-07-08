Новости дня
18:33 | 10.07.2019
Фото: "Роскосмос"
«Роскосмос» представил беспилотный трактор на «Иннопроме» в Екатеринбурге
Уточняется, что у трактора нет привычных органов управления, кабины, педалей и руля. Трактор оснащён специальным контроллером, выстраивающим маршрут по информации, полученной со спутника. Благодаря системам разработки НПО автоматики, машина способна автономно двигаться и определять своё положение на местности.
По словам гендиректора НПО автоматики Андрея Мисюры, новую разработку можно установить на любой комбайн или трактор, чтобы сделать его беспилотным и эффективным.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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