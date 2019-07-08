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18:00 | 10.07.2019
Фото: yandex.ru/images
Глава Екатеринбурга заявил о новой системе фиксации нарушений ПДД
Во время фиксации переднего номера машины в кадр помимо водителя попадает еще и пассажир. Нередко на соседнем сидении оказывается красивая девушка. И когда к автовладельцу приходит письмо с таким фото, у жены появляется очень много вопросов, а, следовательно, начинается конфликт.
Чтобы избежать подобных ситуаций, многие камеры в городе были переведены в режим, при котором фиксируется задний номер автомобиля.
Анастасия Винник © «Вечерние Ведомости»
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