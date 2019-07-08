Глава Екатеринбурга заявил о новой системе фиксации нарушений ПДД

18:00 | 10.07.2019

Фото: yandex.ru/images

Дорожные камеры в Екатеринбурге начали фиксировать задние номера автомобилей. Как сказал мэр города Александр Высокинский, это делается для того, чтобы в семьях автомобилистов не возникали скандалы и ссоры.



Во время фиксации переднего номера машины в кадр помимо водителя попадает еще и пассажир. Нередко на соседнем сидении оказывается красивая девушка. И когда к автовладельцу приходит письмо с таким фото, у жены появляется очень много вопросов, а, следовательно, начинается конфликт.



Чтобы избежать подобных ситуаций, многие камеры в городе были переведены в режим, при котором фиксируется задний номер автомобиля.