Объявлен конкурс на капремонт трассы Екатеринбург - Тюмень на 1 млрд рублей

17:29 | 10.07.2019

Фото: yandex.ru/images

Уралуправтодор объявил тендер на сайте госзакупок на капремонт участка трассы Екатеринбург – Тюмень. Максимальная цена контракта – 999,6 млн рублей.



В заявке сказано, что подрядчик должен будет до 20 ноября 2020 года отремонтировать участок протяженностью около 10 км. Число полос должно вырасти до четырех, проезжая часть должна составлять 14 метров в ширину, а также должна появиться двухметровая разделительная полоса.



Средства будут выделены из федерального бюджета, почти 300 млн рублей в 2019 году, и около 700 млн рублей в 2020 году. Заявки принимаются до 30 июля, итоги конкурса будут подведены 6 августа.