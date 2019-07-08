В Екатеринбурге задержали подозреваемого, ограбившего пункт микрозаймов

17:08 | 10.07.2019

Фото: Пресс-группа УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали мужчину, который подозревается в ограблении пункта микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД РФ по Екатеринбургу.



Восьмого июля 36-летний мужчина разозлился и достал заточку в пункте микрозаймов на улице Щорса, когда ему отказали в выдаче денег. Он начал угрожать менеджеру и потребовал отдать ему все наличные деньги. Помимо этого, мужчина также забрал цепочку и серьги у работницы организации.



Подозреваемого задержали спустя несколько часов. Выяснилось, что он был судим, две недели назад вышел на свободу, не имея при этом денег и являясь безработным. В содеянном подозреваемый признался. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»), ему грозит до 8 лет лишения свободы.



Сотрудники правоохранительных органов считают, что задержанный может быть причастен и к другим преступлениям.