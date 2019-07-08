Стали известны дата и место первой игры «Автомобилиста» в новом хоккейном сезоне

16:17 | 10.07.2019

Фото: eanews.ru

Первый матч нового сезона хоккейный клуб «Автомобилист» проведет на домашней арене. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Новый сезон стартует уже второго сентября. «Автомобилист» встретится с череповецкой «Северсталь». А первый выездной матч в розыгрыше КХЛ 19/20 для «Автомобилиста» пройдет 12 сентября в Уфе. Там екатеринбургские хоккеисты будут противостоять «Салават Юлаеву».



Окончательный вариант календаря игр КХЛ будет известен уже завтра.