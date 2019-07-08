В Нижнем Тагиле остановили автомобиль, за рулем которого находился пьяный прокурор

15:54 | 10.07.2019

Фото: mstrok.ru

В центре Нижнего Тагила высокопоставленного сотрудника прокуратуры заметили пьяного за рулем автомобиля. Об этом сообщает МК-Урал.



Вчера вечером сотрудники дорожной полиции остановили в Нижнем Тагиле красный Opel Astra, водителя которого заподозрили в состоянии опьянения. Однако задержать его не удалось, так как нарушителем оказался прокурор Пригородного района Игорь Вейс. Сотрудники полиции составили рапорт на имя его руководителя.



В пресс-службе прокуратуры Свердловской области рассказали, что по факту случившегося проводится проверка.

