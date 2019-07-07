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21:15 | 9.07.2019
Фото: E1
На перекрёстке 8 Марта – Щорса в Екатеринбурге случилась авария с участием трёх машин и автобуса
По предварительным данным, виновником стал водитель Mitsubishi Lancer, выполнявший разворот. Он не справился с управлением.
На место аварии приехали сотрудники МЧС, ГИБДД и реанимация. Из-за ДТП на 8 марта от Фурманова до Объездной образовалась пробка, также столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути. Информация о пострадавших не уточняется.
Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»
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21:15 | 9.07.2019
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