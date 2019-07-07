На перекрёстке 8 Марта – Щорса в Екатеринбурге случилась авария с участием трёх машин и автобуса

21:15 | 9.07.2019

Фото: E1

В уральской столице на Автовокзале автобус столкнулся с тремя машинами. Авария произошла на перекрёстке 8 Марта – Щорса.



По предварительным данным, виновником стал водитель Mitsubishi Lancer, выполнявший разворот. Он не справился с управлением.



На место аварии приехали сотрудники МЧС, ГИБДД и реанимация. Из-за ДТП на 8 марта от Фурманова до Объездной образовалась пробка, также столкнувшиеся автомобили перекрыли трамвайные пути. Информация о пострадавших не уточняется.