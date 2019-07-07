В Екатеринбурге из-за горящего в подвале мусора эвакуировали жилой дом

21:02 | 9.07.2019

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Маневровой сотрудникам МЧС пришлось эвакуировать жителей пятиэтажки из-за горящего в подвале мусора.



Уточняется, что всего было эвакуировано 10 человек, в том числе 2 ребенка. С пламенем боролись 10 спасателей, на место выезжали 4 единицы техники.



Информации о пострадавших нет.