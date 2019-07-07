От укусов клещей в пострадали почти 10 тысяч екатеринбуржцев

20:17 | 9.07.2019

Фото: boombob.ru

В Екатеринбурге пострадавшими от укусов клещей стали почти 10 тысяч человек. Согласно данным Роспотребнадзора, 228 человек госпитализировали с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит».



Опасный диагноз подтвердился у 32 пострадавших, в том числе у пятерых детей. Кроме того, 353 человека были госпитализированы с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз», он подтвердился у 164 из них.



Добавим также, что на Среднем Урале с начала сезона врачи зафиксировали 28087 случаев присасывания клещей. Больше всего пострадавших оказалось в Байкаловском, Слободо-Туринском муниципальных районах, а также Пышмниском, Асбестовском, Рефтинском и Тугулымском городских округах.