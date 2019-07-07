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18:58 | 9.07.2019

Фото: topnews.ru

Значительная часть мероприятий Дня города в Екатеринбурге будет посвящена спорту

В Администрации Екатеринбурга прошло заседание оргкомитета, посвящённое вопросам проведения Дня города. Большинство мероприятий в честь 296-й годовщины города будут спортивными, направленными на пропаганду здорового образа жизни, об этом сообщили в пресс-службе Администрации.

Мероприятия будут проводиться с 3 по 18 августа. Ожидается, что в эти дни состоится около 40 городских мероприятий.

В субботу, 3 августа, в уральской столице будет проходить традиционная велогонка «Критериум». Также 3 и 4 августа пройдёт ежегодный фестиваль еды «Гастроном».

Далее, в субботу, 10 августа состоятся всероссийские массовые соревнования по баскетболу «Оранжевый мяч». В этот же день в городе впервые откроется фестиваль ландшафтного искусства «Магия театра». В воскресенье, 11 августа, на стадионе «Екатеринбург Арена» состоится традиционный марафон «Европа-Азия».

В честь дня города также впервые в новом формате состоится торжественный приём Главы Екатеринбурга 15 августа в Театре юного зрителя. А непосредственно в День города, 17 августа, горожане смогут принять участие в традиционных мероприятиях: церемонии поднятия флага, ритуале возложения цветов к памятнику В.Н.Татищеву и Г.В.де Геннину и других. Завершится торжество в 22:30 красочным фейерверком.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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