ЛУКОЙЛ и УГМК проведут испытания моторного масла в современных тепловозных двигателях

16:20 | 9.07.2019

Фото: Пресс-служба УГМК

ООО «ЛЛК-Интернешнл», дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ» и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) подписали программу совместных испытаний моторного масла в парке дизельных локомотивов, работающих на предприятиях холдинга.



На тепловозах, произведенных и модернизированных на Шадринском Автоагрегатном заводе, входящем в машиностроительный комплекс УГМК, проведут два этапа испытаний по наработке масла – 1750 моточасов. Локомотивы протестируют моторное масло АВАНГАРД УЛЬТРА М3 15W-40, одну из новых разработок ЛУКОЙЛа. Продукт будет применяться в локомотивах серий ТЭМ2-УГМК, ТГМ4Б-УГМК и ТГМ6-УГМК, оснащенных дизельными двигателями Cummins.



Цель испытаний – подтвердить для этого типа техники гарантированный межсервисный интервал замены масла после наработки 1500 моточасов. В настоящее время межсервисный интервал составляет 1000 моточасов.



Моторное масло АВАНГАРД УЛЬТРА М3 15W-40 предназначено, в первую очередь, для техники, работающей в тяжелых условиях эксплуатации, а также требующей увеличенных интервалов замены масла. Кроме того, продукт не только обеспечивает надежный запуск двигателя в зимний период благодаря своим отличным низкотемпературным свойствам, но и обладает высоким уровнем противоизносных и моюще-диспергирующих свойств, что позволяет минимизировать отложения и обеспечить чистоту двигателя. Все эти свойства позволяют предприятиям повысить эффективность и производительность работы за счет уменьшения времени простоя техники.



Отметим, что на предприятиях Горно-металлургического холдинга, являющегося крупнейшим производителем меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России, в состав которого входит более 40 российских и зарубежных предприятий горнодобывающей и угольной отрасли, металлургии и машиностроения, работают тысячи единиц техники разнообразного назначения. Компания ЛУКОЙЛ с 2007 года является одним из основных поставщиков моторных, трансмиссионных, гидравлических и индустриальных масел для предприятий холдинга.