В Екатеринбурге увеличили частоту шаттлов от «Сима-Ленда» до «Экспо»

16:10 | 9.07.2019

Фото: екатеринбург.рф

Для посетителей, которые хотят прибыть на X Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 и GMIS-2019 на личном транспорте, на два дня с перехватывающей парковки запустят дополнительные шаттлы.



10 и 11 июля от «Сима-Ленда» до МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» и обратно будут курсировать автобусы. Интервал движения составит десять минут. Организаторы сообщают, что количество шаттлов, бесплатно курсирующих с 8.30 до 20.00, увеличат с трех до шести единиц.



Помимо этого, для посетителей выставки организованы специальные автобусные рейсы:



- маршрут станция метро «Ботаническая» - МВЦ «Екатеринбург -ЭКСПО» с 8.00 до 20.00

- маршрут станция метро «Площадь 1905 г» - «Екатеринбург-ЭКСПО» с 8.00 до 19.00



Также бесплатный транспортный курсирует от пяти отелей.



