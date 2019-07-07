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15:40 | 9.07.2019

Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

В Красноуральске пропал человек

В Красноуральске пропал 31-летний Ринат Файзуллаевич Сайфулин. Сообщается, что мужчина нуждается в медицинской помощи.

Ринат Файзуллаевич пропал седьмого июля. До сих пор о его местонахождении ничего не известно. Его можно узнать по следующим предметам: рост 172 см, плотного телосложения, темные короткие волосы, карие глаза. На данный момент мужчина выглядит чуть полнее, чем на данной фотографии. На момент пропажи он был одет в синие джинсы, серую куртку от спортивного костюма с белыми и красными вставками и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сайфулина Рината Файзуллаевича , просят позвонить по тел. 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска: 8-965-513-27-99 Екатерина.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»

 


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