Жюри конкурса «Мисс Екатеринбург 2019» выбрали финалисток

15:09 | 9.07.2019

Фото: пресс-служба конкурса

Для конкурса «Мисс Екатеринбург 2019» отобрали 28 уральских красавиц.



Всего к кастингу было допущено 50 конкурсанток. Из них выбирали девушек по критериям международных конкурсов красоты. К участию были допущены студентки от 18 до 25 лет, рост которых составляет не менее 170 сантиметров. Также участницы должны быть не замужем и без детей.



В отборочное жюри вошли организаторы конкурса, будущие педагоги участниц, экс-мисс прошлых лет и представитель федерального конкурса «Мисс Россия». Тематика конкурса в этом году - «BLOG красоты». Участницам предстоит показать свои способности на полях Интернета, создать и вести собственные блоги, ну и конечно, принять участие в мероприятиях, которые станут контентом для нового YouTube-канала.



Выбор победительницы конкурса состоится 15 августа.