Новости дня
14:58 | 9.07.2019
Камеры видеонаблюдения в Екатеринбурге оснастят искусственным интеллектом
Как рассказали в пресс-службе НПО автоматики, устройства с искусственным интеллектом смогут замечать девиантное поведение человека — драку или рисование граффити — и сигнализировать об этом дежурному, который принимает решение, какие шаги предпринять далее — вызвать полицию или другую необходимую службу.
«Пилотная площадка для внедрения системы «Безопасный район Академический» стала крупнейшей тестовой платформой для искусственного интеллекта камер», – рассказал журналистам заместитель гендиректора по продукции гражданского назначения НПО автоматики Евгений Шароварин.
Стоит отметить, что примерно полгода назад обновление внедрили на части камер Ленинского района. Сейчас обновление получат порядка 2,5 тыс. камер микрорайона.
© «Вечерние Ведомости»
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