В Екатеринбурге на GMIS-2019 УрФУ представил свои проекты

14:42 | 9.07.2019

Фото: пресс-служба УрФУ

В Екатеринбурге на Глобальном саммите по производству и индустриализации (GMIS) инновационная инфраструктура УрФУ представила технологические проекты.



Среди разработок университета — два новых лекарственных аппарата. Один из них — Бурсанатал — является иммуномодулирующим препаратом, и для его создания используется высокоэффективный стимулятор синтеза антител. А второй препарат, предназначенный для лечения и профилактики остеопороза, — Реоцитан — не вызывает у пациентов побочных эффектов.



Помимо этого, на GMIS представили систему ночного видения для транспортных средств Irway, которая поможет снизить количество аварий в ночное время суток. Также разработчики развивают проект «Безопасный двор», который сможет оповещать жильцов о пожаре.