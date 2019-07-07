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10:29 | 9.07.2019
Фото: yandex.ru/images
В Екатеринбурге может появиться канатная дорога
Специалисты уже рассчитывают конкретный маршрут для нового транспорта. По словам мэра, канатная дорога планируется от Ботаники до Академического. На Химмаш же ее проложить не получится из-за низкого расположения ЛЭП. «А на Академический — это дешевле, чем метро и близко по себестоимости с трамваем», — считает Высокинский.
Напомним, что впервые идею строительства канатной дороги озвучило предыдущее руководство администрации города. Однако скептики считают, то такой транспорт не справится с большим пассажиропотоком.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние Ведомости»
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