В Екатеринбурге может появиться канатная дорога

10:29 | 9.07.2019

Фото: yandex.ru/images

Александр Высокинский заявил, что администрация Екатеринбурга рассматривает проект канатной дороги в качестве альтернативного общественного транспорта.



Специалисты уже рассчитывают конкретный маршрут для нового транспорта. По словам мэра, канатная дорога планируется от Ботаники до Академического. На Химмаш же ее проложить не получится из-за низкого расположения ЛЭП. «А на Академический — это дешевле, чем метро и близко по себестоимости с трамваем», — считает Высокинский.



Напомним, что впервые идею строительства канатной дороги озвучило предыдущее руководство администрации города. Однако скептики считают, то такой транспорт не справится с большим пассажиропотоком.