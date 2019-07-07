В Березовском несовершеннолетние подозреваются в сбыте наркотиков

09:49 | 9.07.2019

Фото: СУ Следственного комитета РФ по Свердловской области

Следственный отдел по городу Березовский Следственного комитета по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении двух несовершеннолетних девушек по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».



2 июля 2019 года в Березовском сотрудники полиции пресекли факт незаконного распространения наркотиков двумя девушками. По предварительным данным, в конце июня подозреваемые приобрели синтетический наркотик массой около 4 граммов, рассчитывая на его дальнейшее распространение в городе. Девушки разместили часть наркотиков в тайники, а оставшуюся часть хранили при себе. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотические средства, спрятанные в тайниках и находящиеся у подозреваемых.



В настоящее время органы Следственного комитета выполняют комплекс действий по сбору и закреплению доказательств, а также установлению всех причин и условий совершения преступления. Несовершеннолетним подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

