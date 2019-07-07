Выявил ряд недостатков: на площади Парижской Коммуны проведут ремонт

09:19 | 9.07.2019

Фото: екатеринбург.рф

Вчера, 8 июля, заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов провел выездное совещание на площади Парижской Коммуны.



Совещание провели по поручению Александра Высокинского. Накануне он выявил в этом месте ряд недостатков: неудовлетворительное состояние части плиточного и тротуарного покрытия и наличие несогласованных рекламных вывесок.



На площади плиточное покрытие подвергается разрушению из-за активного автомобильного движения и близкого соседства трамвайных путей. Сейчас планируются комплексные работы по восстановлению элементов благоустройства.